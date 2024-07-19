الخلل التقني العالمي.. "شاشات الموت الزرقاء" تربك الجميع

وكالات

قام بعض مذيعي الأخبار، ببث حي عبر الإنترنت من مكاتب مظلمة وأمام أجهزة كمبيوتر تعرض "شاشات الموت الزرقاء"، وذلك عقب العطل التقني الذي أصاب العالم.



ولم يتمكن المتسوقون من الدفع في بعض محلات السوبر ماركت والمتاجر بسبب تعطل نظم الدفع.

وأعلن البنكان النيوزيلنديان إيه إس بي وكيوي بنك تعطل خدماتهما.

ونشر أحد مستخدمي إكس لقطة شاشة لتنبيه من شركة كراود سترايك يفيد بأن الشركة كانت على علم بـ"تقارير الأعطال على خوادم ويندوز المتعلقة بمنصة فالكون سينسور الخاصة بها.

وفي أستراليا، شملت الانقطاعات التي تم الإبلاغ عنها على الموقع عدة بنوك وشركتي كانتاس وفيرجين أستراليا للطيران، بالإضافة إلى مزودي الإنترنت والهاتف مثل تيلسترا.

ولم تتمكن وسائل إعلام إخبارية في أستراليا - بما في ذلك إيه بي سي وسكاي نيوز من البث على قنواتها التلفزيونية والإذاعية، وأبلغت عن إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز.



وقالت ميشيل ماكجينيس، منسقة مكتب الأمن السيبراني الوطني الأسترالي في منشور على منصة إكس إن ليس هناك معلومات تشير إلى أن انقطاع الخدمة مسألة تتعلق بالأمن السيبراني.



وقال مزود الخدمة السحابية إيه.دبليو.إس في بيان إنه "يحقق في التقارير المتعلقة بمشكلات الاتصال بويندوز إي.سي2 ووركسبيسز في أيه.دبليو.إس".



ولم يتضح بعد مدى ارتباط جميع حالات انقطاع الخدمة التي تم رصدها بمشكلات كراود سترايك أو احتمال وجود مشكلات أخرى.

ووتعرف شاشة الموت الزرقاء (BSOD)، وهي نوع من الأخطاء التي يمكن أن تحدث في نظام التشغيل Windows. كلاهما خطأ خطير يمكن أن يؤدي إلى تعطل الكمبيوتر.













