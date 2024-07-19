توقف رحلات الطيران في دول عدة وهبوط طائرات اضطراريًا بسبب عطل تقني عالمي

وكالات

أعلنت شركات طيران عالمية كبرى، اليوم الجمعة، وقف جميع رحلاتها بسبب الخلل التقني الذي ضرب العالم.

وعُلقت رحلات في مطار براندنبورج الألماني في برلين صباح الجمعة بسبب "مشكلة فنية" على ما أفادت متحدثة وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة: "هناك تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وتعيّن إلغاء رحلات حتى الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ)" مضيفة أن ليس باستطاعتها الإعلان عن موعد استئنافها.

وأثر الخلل التقني العالمي على المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.