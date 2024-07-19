إعلان

BBC

توقف رحلات الطيران في دول عدة وهبوط طائرات اضطراريًا بسبب عطل تقني عالمي

12:38 م الجمعة 19 يوليه 2024

شركات طيران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت شركات طيران عالمية كبرى، اليوم الجمعة، وقف جميع رحلاتها بسبب الخلل التقني الذي ضرب العالم.

وعُلقت رحلات في مطار براندنبورج الألماني في برلين صباح الجمعة بسبب "مشكلة فنية" على ما أفادت متحدثة وكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة: "هناك تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وتعيّن إلغاء رحلات حتى الساعة 10:00 صباحا (08:00 ت غ)" مضيفة أن ليس باستطاعتها الإعلان عن موعد استئنافها.

وأثر الخلل التقني العالمي على المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

شركات طيران عطل تقني عالمي الخلل التقني توقف رحلات الطيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخلل التقني العالمي.. "شاشات الموت الزرقاء" تربك الجميع

إعلان

إعلان

تشكيل خلية أزمة.. بيان حكومي عاجل بشأن الخلل التقني العالمي
عاجل - وزير الاتصالات يكشف موقف مصر من من الخلل التقني العالمي
مصدر: منظومة الطيران المدني لم تتأثر بالهجمات السيبرانية
الوجه الأسود للتكنولوجيا.. خلل تقني يتسبب في شلل العالم (تغطية خاصة)
خلال ساعات.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة أسبوع
عطل تقني عالمي.. شلل يصيب مطارات وهيئات حيوية وخلل في نظام مايكروسوفت العام