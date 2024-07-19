بسبب عطل تقني عالمي.. "مشاكل فنية" بأكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا

وكالات

أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه "مشاكل فنية على نطاق واسع" الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات.

وأوضحت شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) عبر منصة إكس "نواجه راهنا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا".

وأفادت مصادر أن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة "كراود سترايك" أثر اليوم الجمعة على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.

وقالت شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني" إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

بدورها، أوضحت شركة مايكروسوفت أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات "مايكروسوفت 365" المتبقية التي يشوبها الخلل.

وقالت وكالة الطيران الأمريكية أن الخطوط الجوية الأمريكية أعلنت توقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

كما أعلن مطار برلين اليوم الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، حيث قالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة "إكس" إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على منصة "إكس" أن العمل جار على حل المشكلة.

في السياق ذاته، قالت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.