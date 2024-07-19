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BBC

زلزال قوي يضرب شمالي تشيلي بالقرب من حدودها مع الأرجنتين

12:29 م الجمعة 19 يوليو 2024

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سانتياجو- (د ب أ)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 4 ,7 درجة على مقياس ريختر شمالي تشيلي بالقرب من حدودها مع الأرجنتين اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 117 كيلومترا اليوم الجمعة في حوالي الساعة 0151 بتوقيت جرينتش.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 45 كيلومترا جنوب شرق سان بيدرو دي أتاكاما في تشيلي.

كانت تشيلي المطلة على المحيط الهادئ قد تعرضت لزلزال في السابع والعشرين من فبراير 2010 بقوة 8ر8 درجات على مقياس ريختر تسبب في موجات مد عاتية ( تسونامي)، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص فضلا عن أضرار واسعة في أنحاء البلاد.


زلزال سانتياجو الأرجنتين
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