الدفاع الروسية: تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 19 مسيرة أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة إحدى عشرة طائرة بدون طيار فوق أراضي كورسك وثلاث طائرات بدون طيار فوق أراضي مناطق بيلجورود، بالإضافة إلى خمس طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وتابعت الوزارة "تم تدمير المسيرات الأوكرانية، خلال محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي في بيلجورود وكورسك وجمهورية القرم والبحر الأسود".





