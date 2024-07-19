الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيرة على تل أبيب

صنعاء/تل أبيب- يوليو(د ب أ)



أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن تنفيذ عملية عسكرية بطائرة مسيرة على تل أبيب.

وقالت القوات المسلحة اليمينية التابعة للحوثيين في بيان عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة: " تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة، ما تسمى إسرائيليا /تل أبيب/ بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم /يافا/ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".

كان شخص لقى حتفه وأصيب ثمانية آخرون إثر انفجار قوي وقع بالقرب من أحد فروع السفارة الأمريكية في تل أبيب في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وفقا لخدمة نجمة داوود الإسرائيلية للإنقاذ.

وأفادت الخدمة عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وورد أن المباني المحيطة تضررت..

وأشارت تقارير إعلامية، غير مؤكدة، إلى أن الانفجار ربما نجم عن هجوم بمسيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.





