بسبب مشاكل في الاتصالات.. توقف وتأخر حركة الطائرات في الولايات المتحدة وعدد من الدول

وكالات

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن خلل في نظامها العام العالمي، أثّر بشكل رئيسي على عمل مطارات عالمية كُبرى.

فقد أفادت السلطات في مطار برلين بألمانيا عن تأخّر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني، فيما أعلنت إسبانيا عن تعرّض كل مطاراتها لمشاكل تقنية.

وقالت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا: "نواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

من جهتها، لفتت وكالة الطيران الأمريكية إلى أنّ الخطوط الجوية الأميركية أوقفت حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

وطلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.

أما وزارة الداخلية الأسترالية، فأشارت إلى أنّ الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية "كراود سترايك".



وتعليقاً على الأمر، قالت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في نظام (ويندوز) المشغّل لأحد الخوادم".

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ عطلاً تقنيّاً عالميّاً يؤثّر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل.





