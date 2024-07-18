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BBC

قرار إسرائيلي يسمح بهدم بيوت الفلسطينيين بمناطق "ب" في الضفة

11:46 م الخميس 18 يوليو 2024

هدم بيوت الفلسطينيين

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وكالات

وقع قائد المنطقة الوسطى بجيش الإسرائيلي، قرارا يسمح بهدم بيوت الفلسطينيين ومنع البناء في مناطق "ب" بالضفة الغربية المحتلة.

كانت وزيرة خارجية بلجيكا، قالت إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.

وأضافت وزيرة الخارجية، أن تصويت الكنيست ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعبين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات بأن تنشر محكمة العدل الدولية غدا رأيا وموقفا صعبا ضد إسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن التقديرات بأن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة، موضحة أن موقف محكمة العدل غير ملزم، لكنه قد يدفع دولا لفرض عقوبات على إسرائيل.

هدم بيوت الفلسطينيين الضفة الغربية حل الدولتين
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