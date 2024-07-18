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BBC

المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يُلمح إلى العملية قبل تنفيذها.. مالقصة؟

11:37 م الخميس 18 يوليه 2024

محاولة اغتيال ترامب

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وكالات

كشف مصدر مطلع لشبكة CNN، أن منفذ عملية إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توماس ماثيو كروكس، كتب على منصة الألعاب الشهيرة Steam عبارة: "سيكون يوم 13 يوليو هو العرض الأول لي، شاهدوا ما سيحدث".

ولم يوضح المصدر المطلع وقت نشر هذه العبارة من جانب كروكس أو ما إذا كان قد شارك منشورات أخرى على المنصة.

لقد بحثت سلطات إنفاذ القانون منذ فترة طويلة عن الدافع وراء محاولة الاغتيال، دون التوصل إلى نتيجة حتى اللحظة.

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي في الإحاطات الإعلامية إن المكتب لم يعثر على معلومات سياسية أو أيديولوجية حول منفذ عملية إطلاق النار.

وذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـCNN، أن كروكس زار موقع تجمع دونالد ترامب مرتين، وكان هاتفه الخلوي يحتوي على صور لكل من ترامب والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وكان سجل بحث منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة يتضمن تواريخ المؤتمر الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى مناسبات ترامب المستقبلية.

دونالد ترامب محاولة اغتيال ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي جو بايدن توماس ماثيو كروكس
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