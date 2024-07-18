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BBC

فيديو| مشاهد ساخرة من اغتيال دونالد ترامب.. ما علاقة عادل إمام؟

11:23 م الخميس 18 يوليو 2024

ترامب

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كتب- محمود عبدالرحمن:

لم تمر أيام قليلة على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى انتشرت مجموعة من الفيديوهات التي تحاكي الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام نشطاء باستغلال الحدث لإنتاج مقاطع مضحكة و ساخرة مليئة بالإبداع.

وظهر في أحد الفيديوهات المتداولة، مجموعة من الأطفال، يبدو أنهم من إحدى الدول الإفريقية، يعيدون تمثيل مشهد محاولة الاغتيال بشكل احترافي نال إعجاب رواد مواقع التواصل، بينما قام مجموعة من الأمريكيين من ذوي البشرة السوداء في فيديو آخر، بالسخرية من محاولة الاغتيال في مشهد تمثيلي مضحك.

وسارعت مواقع صينية لمشاركة فيديو ساخر من الحادثة بأسلوب الأنمي الياباني الشهير، حيث تداول نشطاء على منصة "إكس" مشهداً من أحد أفلام الزعيم عادل إمام، يظهر محاولة اغتياله، ساخرين من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، حيث شكك الكثيرون في الحادثة ويدعون أنها قد تكون مسرحية ضمن حملته الانتخابية في سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

وكشفت التحقيقات الجارية بشأن محاولة الاغتيال التي وقعت خلال تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، عن معلومات جديدة بشأن الجاني، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاماً.

وأفادت تقارير إعلامية بأن كروكس، الذي قتل برصاص قناصة بعد أن أطلق النار على التجمع عند الساعة 6 مساءً يوم السبت الماضي، اشترى الرصاص من متجر الأسلحة المحلي "أليغني أرم" قبل أن يفتح النار على ترامب في بتلر.

ويمتلك والد كروكس ما يقرب من 20 سلاحاً نارياً مسجلاً، حيث تم العثور على ما لا يقل عن 12 سلاحاً في منزل العائلة بعد مداهمة نفذتها سلطات إنفاذ القانون.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن البحث في سيارة كروكس أدى إلى العثور على مواد لصنع القنابل، بالإضافة إلى جهاز إرسال بحوزته دون معرفة الغرض منه.

ترامب التطورات الصحية لترامب بعد محاولة اغتياله محاولة اغتيال ترامب فيديو ساخر توماس ماثيو كروكس
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