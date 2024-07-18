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BBC

بلجيكا: تصويت الكنيست ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

10:40 م الخميس 18 يوليو 2024

وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب

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وكالات

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.

وأضافت لحبيب، أن تصويت الكنيست ضد الدولة الفلسطينية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعبين.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك تقديرات بأن تنشر محكمة العدل الدولية غدا رأيا وموقفا صعبا ضد إسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن التقديرات بأن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة، موضحة أن موقف محكمة العدل غير ملزم، لكنه قد يدفع دولا لفرض عقوبات على إسرائيل.

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