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إعلام عبري: العدل الدولية قد تنشر غدا رأيا صعبا ضد إسرائيل

10:14 م الخميس 18 يوليه 2024

محكمة العدل الدولية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات بأن تنشر محكمة العدل الدولية غدا رأيا وموقفا صعبا ضد إسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن التقديرات بأن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة، موضحة أن موقف محكمة العدل غير ملزم، لكنه قد يدفع دولا لفرض عقوبات على إسرائيل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن الوسطاء أخبروا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بألا تتأثر بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن المفاوضات فبعضها لأغراض سياسية فقط.

وأضافت هيئة البث، أنه من المنتظر أن يقدم فريق التفاوض مقترحات جديدة لتحقيق اختراق في المفاوضات، موضحة أن القرار بشأن المفاوضات بيد رئيس الوزراء نتنياهو وهو متمسك بموقفه.

محكمة العدل الدولية إسرائيل فرض عقوبات على إسرائيل
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