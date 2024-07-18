إن بي سي: هناك تحول خلف الكواليس في انفتاح بايدن على التنحي

وكالات

نقلت شبكة إن بي سي عن مقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهم، إن هناك تحولًا خلف الكواليس في انفتاح الرئيس على التنحي.

وأضافت الشبكة عن مصدر مطلع، أن بايدن أظهر علامات على عدم المضي قدما في الترشح إذا كان مقتنعا بأنه ليس لديه فرصة للفوز.

وفيما سبق قال طبيب بايدن إنه يعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي، أن العلامات الحيوية للرئيس الأمريكي لا تزال طبيعية وسيواصل أداء عمله كالمعتاد.وأكدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقائه في السباق الرئاسي.

كما أخبر العديد من كبار الديمقراطيين موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونجرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه (بايدن) لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونجرس".