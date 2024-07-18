إعلان

BBC

إن بي سي: هناك تحول خلف الكواليس في انفتاح بايدن على التنحي

09:54 م الخميس 18 يوليه 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نقلت شبكة إن بي سي عن مقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهم، إن هناك تحولًا خلف الكواليس في انفتاح الرئيس على التنحي.

وأضافت الشبكة عن مصدر مطلع، أن بايدن أظهر علامات على عدم المضي قدما في الترشح إذا كان مقتنعا بأنه ليس لديه فرصة للفوز.

وفيما سبق قال طبيب بايدن إنه يعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي، أن العلامات الحيوية للرئيس الأمريكي لا تزال طبيعية وسيواصل أداء عمله كالمعتاد.وأكدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقائه في السباق الرئاسي.

كما أخبر العديد من كبار الديمقراطيين موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونجرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه (بايدن) لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونجرس".

جو بايدن الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الكونجرس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"في ظل توقعات بانسحابه".. ماذا سيحدث إذا غادر بايدن السباق الرئاسي؟

إعلان

إعلان

شعبة الدواجن تكشف تأثير الموجه شديدة الحرارة في تراجع الأسعار
لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2024