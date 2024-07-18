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الجزائر: تبون يودع ملف ترشحه لولاية رئاسية ثانية

09:17 م الخميس 18 يوليو 2024

عبد المجيد تبون

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الجزائر- (د ب أ)

أودع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك قبل ساعات من انقضاء الآجال القانونية.

واستقبل محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبون بمقرها، وسط تغطية إعلامية واسعة.

كما أودع عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني ملف ترشحه، في وقت سابق من اليوم الخميس، وكذلك فعل يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر. إضافة إلى طارق زغدود، وسالم شعبي، والعبادي بالعباس، كمترشحين أحرار.

عبد المجيد تبون الجزائر الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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