الخارجية الأمريكية: التوصل لصفقة قابل للتحقيق

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق وضمان سلامة الأنشطة الإنسانية وفتح مزيد من المعابر.

وأضاف وزارة الخارجية، أننا نعمل على مدار الساعة للدفع نحو التوصل لوقف لإطلاق النار وهذا ما سيضع حدا لكل ما يجري، موضحة أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لدفع السلام الدائم قدما، ونعتقد أنه يصب في صالح أمن إسرائيل.

وتابعت: "ما زلنا نعتقد أن التوصل لصفقة قابل للتحقيق ومتفائلون بشأن الاتجاه الذي تتقدم فيه الأمور"، مشيرة إلى أنه إذا كان تشريع الكنيست أمس يتعارض مع حل الدولتين فإننا بالتأكيد لسنا مسرورين بشأنه.

وأكملت الخارجية، أن واشنطن لن تتردد باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد إيران ووكلائها عندما يهددون مصالحنا.