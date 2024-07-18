تفاصيل إعلان ابنة حاكم دبي طلاقها عبر منشور على إنستجرام

وكالات

أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك في منشور شاركته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت الشيخة مهرة في المنشور على حسابها الرسمي على المنصة:" الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا، أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة".

View this post on Instagram A post shared by Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

المنشور أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخة مهرة لم تشر إلى التفاصيل والأسباب الكاملة وراء إعلانها الذي كررت فيه تطليقها لزوجها ثلاث مرات.

ولم تذكر الأميرة في منشورها الأسباب الواضحة والصريحة وراء قرار الانفصال، الأمر الذي فتح الباب أمام التكهنات والشائعات.

وذهب البعض إلى الجزم بأن هذه الخطوة تعتبر رسالة موجهة لتسليط الضوء على قضايا معينة تتعلق بحقوق المرأة أو الحريات الشخصية.

ويعد ذلك الخبر أول خبر رسمي تشارك فيه الشيخة مهرة متابعيها على إنستجرام، عقب خبر ولادة نجلتها الأولى مهرة، وعقب نشر الشيخة مهرة ذلك الخبر حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها السابق الشيخ مانع آل مكتوم.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما.

وأعلنت الشيخة مهرة والشيخ مانع رسميا عن زواجهما في أبريل 2023، وفي مايو 2024، رُزقا بطفلة.

وقبل نحو 6 أسابيع نشرت مهرة، صورتها مع ابنتها، وكتبت عليها: "نحن الاثنتان فقط".

View this post on Instagram A post shared by Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة بين المتابعين للشؤون الملكية، بعضهم عبر عن دعمه للأميرة وشجاعتها في اتخاذ مثل هذا القرار بشكل علني، بينما انتقد آخرون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إعلان الشؤون الشخصية.

يشار إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق على أساس "الخلع"، الذي يتطلب موافقة الزوج على الانفصال.

كما أنه يجب على الأطراف أولا الخضوع لمصالحة إلزامية أمام لجنة الإرشاد الأسري، وفي حالة ما إذا فشلت الوساطة، يحال الطرف الذي يطلب الطلاق إلى المحكمة.

والشيخة مهرة بنت محمد بن راشد بن آل مكتوم، ولدت في 26 أبريل 1994، من أم يونانية هي السيدة زيو جريجروياكوس.

ودرست الشيخة مهرة العلاقات الدولية من إحدى جامعات المملكة المتحدة، وقد نشرت مجموعة من صور تخرجها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في فبراير 2024.

كما حصلت على شهادة في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحسبما أفاد موقع المرأة الإماراتية.

ومن المعروف عن الشيخة مهرة آل مكتوم، اهتمامها بالأطفال ودعمها بالمرأة، وظهر ذلك في العديد من المناسبات الخيرية وغيرها.

وتعد أحد أبرز الشخصيات الملكية نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيبلغ عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فقط 496 ألف متابع.