السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى

وكالات

أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني "الكنيست" الإسرائيلية قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية، إن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت السعودية على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.