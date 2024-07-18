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BBC

حملة بايدن تؤكد بقاءه في السباق الرئاسي

07:36 م الخميس 18 يوليو 2024

جو بايدن

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وكالات

أكدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقاءه في السباق الرئاسي.

وفيما سبق أخبر العديد من كبار الديمقراطيين موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونجرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه (بايدن) لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونغرس".

جو بايدن الرئيس الأمريكي الكونجرس انتخابات الرئاسة الأمريكية
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