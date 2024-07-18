زيلينسكي ينتقد مساعي رئيس الوزراء المجري للسلام مع بوتين

لندن- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن معارضته الشديدة للتصرفات الأحادية مثل تلك التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للبحث عن حل سلمي للغزو الروسي لبلاده.

وقال زيلينسكي خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة بالقرب من مدينة أكسفورد الإنجليزية : "لقد حافظنا على الوحدة في أوروبا ونعمل معا مما يعني أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين فشل في هدفه الرئيسي: لقد فشل في خلق انقسام في أوروبا."

وأضاف زيلينسكي: "قد يحاول التقرب منك أو الذهاب إلى بعض شركائك بشكل فردي، محاولا إغراءك أو الضغط عليك، أو ابتزازك حتى يخون أحدكم الباقي، مما يضعف وحدتنا."

وتابع زيلينسكي قائلا: "وإذا أراد شخص ما القيام ببعض الزيارات إلى عاصمة الحرب للتحدث وربما الوعد بشيء ضد مصالحنا المشتركة أو على حساب أوكرانيا أو دول أخرى، فلماذا يجب علينا أن نأخذ هذا الشخص في الاعتبار؟".

وكان أوربان قد قام مؤخرا بزيارة إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون استشارة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو كييف.

وأراد رئيس الوزراء المجري، بحسب تصريحاته، استكشاف سبل إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا الدائرة منذ فبراير 2022.

وزار أوربان كييف أيضا ، قبل زيارته لموسكو، وتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الصينية بكين، ثم إلى الولايات المتحدة لزيارة المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وقد قوبلت تحركاته تلك، التي وصفها بأنها "مهمة السلام"، بإدانة واسعة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.