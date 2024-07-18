الاحتلال: الحرب أثبتت أن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير

وكالات

نقلت القناة 13 العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن الحرب أثبتت أن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير.

وأضاف جيش الاحتلال، أن حجم الخسائر والحاجة لبناء القوة يتطلبان زيادة عدد القوات النظامية والاحتياط، موضحا أن وجود كتيبة من الحريديم في الجيش سيوفر 10 كتائب احتياط سنويا.

وتابع: "نهدف إلى تجنيد 4800 من الحريديم هذه السنة".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى قبل قليل جولة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.