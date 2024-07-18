إعلام عبري: نتنياهو أنهى جولة في مدينة رفح

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى قبل قليل جولة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام عبرية، قالت اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض إقامة مستشفى ميداني مؤقت بإسرائيل لأطفال مرضى من غزة رغم موافقة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن نتنياهو يرفض إقامة المستشفى قبل إيجاد دولة ثالثة تعلن موافقتها على نقل المصابين إليها.

وكشفت، أن الخطة كانت إقامة مستشفى ميداني مؤقت لأطفال يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة.

وقبل يومين، أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جالانت قرر إنشاء مستشفى لعلاج الأطفال من غزة، موضحا أن القرار يأتي على ضوء إغلاق معبر رفح، ولتمكين جيش الاحتلال من مواصلة عملياته وتعزيز "الشرعية الدولية".