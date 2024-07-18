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الشرطة الكينية تحذر المتظاهرين المناهضين لرئيس البلاد من دخول العاصمة

05:57 م الخميس 18 يوليه 2024

الشرطة الكينية - أرشيفية

تطبيق مصراوي

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نيروبي- (د ب أ)

حذرت الشرطة الكينية المتظاهرين المناهضين للحكومة بالبقاء خارج العاصمة نيروبي، بدعوى وجود تهديد للأمن.

ونقل بيان نُشر على تطبيق إكس مساء أمس الأربعاء عن القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الكينية دوجلاس كانجا قوله إن شبكات الجريمة المنظمة تعتزم انتهاز فرصة المسيرات لتنفيذ هجمات وعمليات نهب للممتلكات، مما يشكل تهديدا للأمن، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع كانجا أن عدم وجود قيادة معلومة للمظاهرات جعل من الصعب أيضا تطبيق بروتوكولات السلامة.

وأشار كانجا إلى أنه "نتيجة لذلك، لن يُسمح بأي مظاهرات في المنطقة التجارية المركزية في نيروبي والمناطق المحيطة بها حتى إشعار آخر لضمان السلامة العامة."

وكان ناشطون سياسيون في كينيا الواقعة في شرق أفريقيا قد دعوا إلى تنظيم مظاهرات كل ثلاثاء وخميس.

ويُذكر أن مظاهرات اندلعت في كينيا في منتصف يونيو، مطالبة الحكومة بوقف العمل بالزيادات الضريبية المقررة ومعالجة الفساد الحكومي المتفشي.

ورغم أن الرئيس ويليام روتو ألغى الإجراءات المقترحة لزيادة الإيرادات وأقال حكومته بالكامل تقريبا، فإن المظاهرات استمرت، مع دعوات لروتو بالتنحي.

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