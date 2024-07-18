مسؤول روسي: عسكرة الاتحاد الأوروبي تهدد بنشوب كارثة كبيرة

فيينا- (د ب أ)

قال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، اليوم الخميس، إن عسكرة الاتحاد الأوروبي تهدد بالتسبب في مشكلة كبيرة جديدة.

وأضاف جافريلوف، تعليقا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين "لقد وضع مؤسسو الاتحاد الأوروبي أسسه في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، من أجل منع نشوب حرب جديدة في القارة، وزيادة رفاهية المواطنين الأوروبيين، ولكن ماذا نرى بعد 70 عاما؟ مفاقمة هوس الحرب من خلال جميع أنشطة هذه الرابطة التكاملية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار جافريلوف إلى أن سياسة العقوبات ضد روسيا "ارتدت بأزمة طاقة وتضخم غير مسبوقين في الاتحاد الأوروبي".

وأكد جافريلوف أن "الخطوات العدوانية المتزايدة المناهضة لروسيا ستستمر في إجبارنا على اتخاذ تدابير تعويضية لضمان الأمن".

وأضاف جافريلوف "لا بد أن آباء فكرة الاتحاد الأوروبي يتقلبون في قبورهم حرفيا، لأن "المشروع الأوروبي"، خلافا لأهدافه الأصلية، يموّل إراقة الدماء في أوكرانيا، وعسكرته تهدد بإثارة كارثة كبيرة جديدة".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن فكرة إنشاء منظومة دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي تؤكد تصميم الدول الأوروبية على مواجهة روسيا وزيادة التوتر بينهما.

وسبق أن أعلنت أورسولا فون دير لاين أنه إذا تم انتخابها لولاية ثانية فسوف تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى منظومة دفاعية مشتركة.

وأوضح بيسكوف، للصحفيين، أن تصريحات فون دير لاين، تؤكد مرة أخرى تصميم الدول الأوروبية على التسليح وزيادة حد التوتر والمواجهة والاستناد عليها في السياسة الخارجية.