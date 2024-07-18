موجة الحر تجبر اليونان على إغلاق موقع أكروبوليس ومواقع سياحية أخرى

أثينا - (د ب ا)

أغلقت السلطات اليونانية جميع المواقع الأثرية، وتشمل هضبة أكروبوليس فوق أثينا وموقع أولمبيا، خلال ساعات الظهيرة بسبب تجاوز درجات الحرارة 43 درجة في بعض المناطق.

وقالت وزارة الثقافة اليوم الخميس إن هذه المواقع سوف يتم إغلاقها في الفترة ما بين منتصف اليوم حتى الخامسة مساء، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

وحذرت وزارة حماية المواطن من مخاطر الحرائق في معظم المناطق الواقعة بوسط وجنوب اليونان. وقال متحدث باسم قطاع الإطفاء عبر التلفزيون الوطني إن أقل حريق يمكن أن يتحول إلى حريق كبير بسبب الطقس الجاف والرياح القوية التي تجتاح قبالة بحر إيجة .

وقالت هيئة الأرصاد إن أحوال الطقس كانت أفضل في كريت وجزر إيجة، حيث ساعد نسيم البحر في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وأصدرت وزارة العمل أوامرها بوقف خدمات التوصيل خلال ساعات ما بعد الظهيرة. كما أوقف قطاع البناء العمل خلال نفس الفترة.

وقال خبراء الأرصاد في الإذاعة اليونانية إن درجات الحرارة في الشمس يمكن أن تصل إلى 60 درجة مما يمثل تهديدا للحياة. وأضافوا أنهم يأملون في تغير الوضع خلال الأيام المقبلة " ربما في نهاية الأسبوع المقبل".