زيلينسكي يصل إلى بريطانيا للقاء ستارمر ومسؤولي شركات الدفاع

لندن - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على تطبيق تليجرام، إنه سيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وأعضاء الحكومة البريطانية والمديرين التنفيذيين لشركات الدفاع.

كما يعتزم زيلينسكي المشاركة في قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" ولقاء الملك تشارلز الثالث، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن توقع أوكرانيا والمملكة المتحدة اتفاقية حكومية ثنائية بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

يشار إلى أن ستارمر صرح بأن أوكرانيا يمكنها استخدام الصواريخ البريطانية في ضرب روسيا.