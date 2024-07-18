نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني بإسرائيل لأطفال مرضى من غزة رغم موافقة جالانت

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن رئيس حكمة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض إقامة مستشفى ميداني مؤقت بإسرائيل لأطفال مرضى من غزة رغم موافقة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن نتنياهو يرفض إقامة المستشفى قبل إيجاد دولة ثالثة تعلن موافقتها على نقل المصابين إليها.

وكشفت، أن الخطة كانت إقامة مستشفى ميداني مؤقت لأطفال يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة.

وقبل يومين، أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جالانت قرر إنشاء مستشفى لعلاج الأطفال من غزة، موضحا أن القرار يأتي على ضوء إغلاق معبر رفح، ولتمكين جيش الاحتلال من مواصلة عملياته وتعزيز "الشرعية الدولية".