إعلان

BBC

بعد 50 عامًا من الانقسام.. نيقوسيا تستبعد حل الدولتين لحل مشكلة قبرص

02:17 م الخميس 18 يوليه 2024

نيقوسيا تستبعد حل الدولتين لحل مشكلة قبرص

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أثينا - (د ب ا)

بعد خمسين عاما من انقسام قبرص، يقاوم القبارصة اليونانيون في جنوب الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط المطالب التركية الخاصة بحل الدولتين.

وقال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) قبل فترة قصيرة من الذكرى السنوي للانقسام السبت المقبل" نحن لن نناقش في أي ظرف من الظروف حل الدولتين".

وعلى الرغم من الكثير من محاولات الوساطة، فإن إعادة التوحيد لا تلوح في الأفق.

ويذكر أن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعربا مؤخرا عن دعمهما لإقامة دولتين تتمتعان بالسيادة .

ولا تعارض نيقوسيا فقط حل الدولتين ولكن أيضا ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويشار إلى أن هدف الأمم المتحدة كان دائما تشكيل نوع من الاتحاد بقيادة حكومة مركزية.

ويعول خريستودوليديس على ألمانيا في السعي الحثيث لإحراز تقدم سياسي. وقال " أنا ممتن لمساهمة ألمانيا" مشيرا إلى زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فبراير الماضي.

وأضاف أن تجربة توحيد ألمانيا تمثل قيمة كبيرة لقبرص، كما أن مساهمة برلين لوضع أجندة أوروبية-تركية إيجابية يمثل أهمية كبيرة لإحراز تقدم نحو إعادة الوحدة.

ويذكر أنه خلال عام 1974 أراد القبارصة الأتراك القوميون والديكتاتورية الحاكمة في أثينا توحيد قبرص مع اليونان، مما أدى لوقوع انقلاب في الجزيرة.

ومن أجل منع الاتحاد مع اليونان، تدخلت تركيا عسكريا. ومنذ ذلك الحين تعاني الجزيرة من الانقسام.

وخلال عام 1983، تم الإعلان عن تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية في الجزء الشمالي من الجزيرة، التي تعترف بها تركيا فقط حتى الآن.

وخلال عام 2004، دخلت الجزيرة بأكملها الاتحاد الأوروبي كدولة. وقانونيا، تعد الجزيرة بأكملها عضو بالاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين، ولكن يتم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في الجزء الجنوبي فقط، مما يعني أن الجزيرة منقسمة فعليا.

مشكلة قبرص أثينا نيقوسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو يرفض إقامة مستشفى ميداني بإسرائيل لأطفال مرضى من غزة رغم موافقة جالانت

إعلان

إعلان

* اجتماع الفائدة اليوم.. ما هي توقعات الخبراء لقرار المركزي؟
* طبيبة مراغة وسيدة الخبز وبائعة النعناع.. وقائع شغلت المصريين فى جولات المحافظين (صور)