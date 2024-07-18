إعلان

BBC

الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يطالب نتنياهو بالموافقة على الصفقة الحالية

02:15 م الخميس 18 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)


طالب الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، اليوم الخميس،رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة السعي من أجل إبرام الصفقة الحالية من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج .

وأكد يتسحاق خلال اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي، على أهمية إبرام الصفقة الحالية، بسبب تزايد احتجاجات الائتلاف الحكومي ضد عرقلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاوضات.

على جانب آخر تشهد الشوارع الإسرائيلية، احتجاجات يومية تطالب نتنياهو بإبرام الصفقة الحالية، وتتهمه بمحاولة عرقلة تلك الصفقة من أجل مكاسبه الشخصية التي تعود عليه بسبب استمرار الحرب.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئاسة الفلسطينية تدين قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن حل الدولتين

إعلان

إعلان

* اجتماع الفائدة اليوم.. ما هي توقعات الخبراء لقرار المركزي؟
* طبيبة مراغة وسيدة الخبز وبائعة النعناع.. وقائع شغلت المصريين فى جولات المحافظين (صور)