الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يطالب نتنياهو بالموافقة على الصفقة الحالية

(وكالات)



طالب الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، اليوم الخميس،رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة السعي من أجل إبرام الصفقة الحالية من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج .

وأكد يتسحاق خلال اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي، على أهمية إبرام الصفقة الحالية، بسبب تزايد احتجاجات الائتلاف الحكومي ضد عرقلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاوضات.

على جانب آخر تشهد الشوارع الإسرائيلية، احتجاجات يومية تطالب نتنياهو بإبرام الصفقة الحالية، وتتهمه بمحاولة عرقلة تلك الصفقة من أجل مكاسبه الشخصية التي تعود عليه بسبب استمرار الحرب.