عقب اقتحام بن غفير له.. خطيب المسجد الأقصى يطالب بشد الرحال إلى الأقصى

(وكالات)



ندد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الأمر بـ "الاعتداء الصارخ" على حرمة المسجد تحت حماية السلاح.

واتهم خطيب المسجد الأقصى، بن غفير، بالسعي إلى تمكين المستوطنين الإسرائيليين من تنفيذ اقتحامات أوسع نطاقًا للمسجد الأقصى المبارك.

ودعا صبري المقدسيين وكل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، مضيفًا أن قوات الاحتلال منعت المصلين من دخول الأقصى تزامنا مع اقتحام بن غفير باحاته.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي، اقتحام الوزير اليميني المتطرف للمسجد الأقصى المبارك، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لتهويد المسجد الأقصى.