زيلينسكي: كلما خففت القيود على استخدامنا للأسلحة كلما سعى بوتين للسلام

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده حافظت على الوحدة الأوروبية وهذا يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في هدفه الأول وهو زرع الانقسام في أوروبا.

وأشار زيلينسكي إلى أن قواته أوقفت التقدم الروسي إلى خاركيف، لافتا إلى أن بوتين ضحى بعشرات الآلاف من مواطنيه دون أن يحقق أي شيء.

وأوضح زيلينسكي ، أنه كلما كانت دفاعاته الجوية فعالة وخفت القيود على استخدام قواته للأسلحة الفعالة كلما سعى بوتين للسلام.

وفي اجتماع مشترك، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن "أمننا على المحك وأوكرانيا تكافح لحماية الأوكرانيين والأوروبيين أيضا".

وأوضح ستارمر في حديثه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أن "لا تشك في أننا سنقف إلى جانبكم طالما كان ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن "مهمتنا الأولى اليوم أن نؤكد دعمنا الثابت لأوكرانيا وأننا سنواجه معا العدوان على هذه القارة".

وأكد ستارمر أن تهديد روسيا يطال أوروبا، موضحا أن هذا التهديد واضح جدا في مولدوفا والبلقان الغربي، مضيفا "سندافع معا عن حدود أوروبا وعلينا أن نعزز صناعاتنا لمواجهة التحديات العسكرية والسيبرانية والاقتصادية".

وأشار رئيس الحكومة البريطانية، إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز الشراكات القائمة وإعادة تحديد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.