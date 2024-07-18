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BBC

ستارمر: تهديد روسيا يطال أوروبا وهذا واضح جدا في مولدوفا والبلقان الغربي

01:41 م الخميس 18 يوليو 2024

رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر

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وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن "أمننا على المحك وأوكرانيا تكافح لحماية الأوكرانيين والأوروبيين أيضا".

وأوضح ستارمر في حديثه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أن "لا تشك في أننا سنقف إلى جانبكم طالما كان ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن "مهمتنا الأولى اليوم أن نؤكد دعمنا الثابت لأوكرانيا وأننا سنواجه معا العدوان على هذه القارة".

وأكد ستارمر أن تهديد روسيا يطال أوروبا، موضحا أن هذا التهديد واضح جدا في مولدوفا والبلقان الغربي، مضيفا "سندافع معا عن حدود أوروبا وعلينا أن نعزز صناعاتنا لمواجهة التحديات العسكرية والسيبرانية والاقتصادية".

وأشار رئيس الحكومة البريطانية، إلى أن بلاده ستعمل على تعزيز الشراكات القائمة وإعادة تحديد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.



كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني روسيا
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