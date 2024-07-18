الصليب الأحمر: المرافق الصحية جنوب قطاع غزة وصلت نقطة الانهيار

(وكالات)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن كل المرافق الصحية في جنوبي قطاع غزة، وصلت إلى نقطة الانهيار بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لجميع المرافق.

وأفاد مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وليام شومبورج، أن العدد الكبير من الشهداء أدى إلى وصول المستشفى التابع للجنة، وكل المرافق الصحية في جنوبي غزة، إلى نقطة الانهيار، "فضلا عن عدم تمكنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 38 ألفًا و848 فلسطينيًا.