ردًا على قرار الكنيست.. فلسطين: تجسيد دولتنا قرار يملكه شعبنا دون غيره

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، عن إدانتها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الفلسطينيون دون غيرهم، مؤكدة رفضها احتكار إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لهذه القضية المصيرية.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صوت لصالح اقتراح يعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في "أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها".





