إعلان

BBC

ردًا على قرار الكنيست.. فلسطين: تجسيد دولتنا قرار يملكه شعبنا دون غيره

01:12 م الخميس 18 يوليه 2024

وزارة الخارجية الفلسطينية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الخميس، عن إدانتها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الفلسطينيون دون غيرهم، مؤكدة رفضها احتكار إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لهذه القضية المصيرية.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صوت لصالح اقتراح يعتبر أن إقامة دولة فلسطينية في "أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها".



وزارة الخارجية الفلسطينية فلسطين إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصليب الأحمر: المرافق الصحية جنوب قطاع غزة وصلت نقطة الانهيار

إعلان

إعلان

* اجتماع الفائدة اليوم.. ما هي توقعات الخبراء لقرار المركزي؟
* طبيبة مراغة وسيدة الخبز وبائعة النعناع.. وقائع شغلت المصريين فى جولات المحافظين (صور)