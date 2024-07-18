قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا من مدة الضفة الغربية

(وكالات)



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات على مدن الضفة الغربية المحتلة، أوقفت خلالها 18 فلسطينيًا، وذلك بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان نادي الأسير، أن من بين الأسرى المعتقلين يوجد طفل وأسرى سابقون وطالبتان شقيقتان.



وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، رام الله، نابلس، بيت لحم، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، بحسب بيان نادي الأسير.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أكثر من 9 آلاف و720 فلسطينيًا.

