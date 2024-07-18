تعليقًا على اقتحام بن غفير للأقصى.. الأردن: خطوة استفزازية مرفوضة ومُدانة

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكدت المملكة الهاشمية، أن اقتحام بن غفير للحرم القدسي خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة تعكس استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بإجراءاتها الأحادية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأشارت "وفا" إلى أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وتجول بالساحة الشرقية مع عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام بن غفير.

ويُعد هذا الاقتحام الثالث، الذي ينفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف لباحات المسجد الأقصى خلال أقل من عام.