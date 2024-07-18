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المفوضية الأوروبية: عززنا مساعداتنا الإنسانية للفلسطينيين لنحو 200 مليون يورو

11:16 ص الخميس 18 يوليه 2024

أورسولا فون دير لاين

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وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخمييس، إن سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف الآن.

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى و"علينا أن نستعد لليوم التالي".

وشددت فون دير لاين على أن حل الدولتين هو الطريق الأفضل لضمان الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي عزز مساعداته الإنسانية للفلسطينيين لنحو 200 مليون يورو عام 2024 ويعمل على حزمة لدعم سلطة فلسطينية فعالة.

وزعمت فون دير لاين أن أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء والمدنيين قتلوا نتيجة رد إسرائيل على ما وصفته بـ"إرهاب حماس"، مؤكدة أن شعب غزة لا يمكن أن يتحمل أكثر.

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية فلسطين
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