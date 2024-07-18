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حريق يودي بحياة 16 شخصا في الصين

11:09 ص الخميس 18 يوليه 2024

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بكين - (د ب ا)

لقى ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم إثر اندلاع حريق في مبنى بالصين أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" أن الحريق اندلع مساء أمس الأربعاء في مبنى مؤلف من 14 طابقا في مدينة زيجونج بجنوب غرب البلاد.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق نجم عن أعمال إنشائية في متجر يقع داخل المبنى.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع " ذا بيبر" الصيني الدخان الكثيف يحيط بالمبنى، وأشخاصا على السطح ينتظرون إنقاذهم.

وقالت شينخوا إن عملية الإنقاذ اكتملت، ولم يعد هناك أشخاص محاصرين داخل المبنى.

الصين بكين اندلاع حريق
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