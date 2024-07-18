لحماية بن غفير..حكومة الاحتلال تعرقل قانونًا يمنع المُدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات

وكالات

قالت هيئة الإذاعة العبرية "مكان"، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي امتنعت عن سن قانون يمنع المُدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات خشية المس بوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار ببن غفير.

ويحفل سجل الوزير المتطرف بانتهاكات عديدة؛ إذ وُجهت إليه نحو 50 تهمة، حتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض تجنيده وهو في سن الـ 18 بسبب تطرفه الشديد.

وعلى مر تاريخه، برز بن غفير كمدافع مستميت عن المستوطنين المتشددين الذين ينتهكون القوانين ضد الفلسطينيين حتى وإن وصلت حد القتل، كما يؤيد دائما إقامة المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.