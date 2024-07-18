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BBC

لحماية بن غفير..حكومة الاحتلال تعرقل قانونًا يمنع المُدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات

10:43 ص الخميس 18 يوليو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة الإذاعة العبرية "مكان"، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي امتنعت عن سن قانون يمنع المُدانين بالإرهاب من خوض الانتخابات خشية المس بوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار ببن غفير.

ويحفل سجل الوزير المتطرف بانتهاكات عديدة؛ إذ وُجهت إليه نحو 50 تهمة، حتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض تجنيده وهو في سن الـ 18 بسبب تطرفه الشديد.

وعلى مر تاريخه، برز بن غفير كمدافع مستميت عن المستوطنين المتشددين الذين ينتهكون القوانين ضد الفلسطينيين حتى وإن وصلت حد القتل، كما يؤيد دائما إقامة المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

الاحتلال الإسرائيلي الانتخابات إيتمار ببن غفير
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