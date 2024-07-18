مسؤولون أمريكيون: عملاء "الخدمة السرية" علموا بوجود تهديد قبل صعود ترامب للمنصة

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن عملاء وكالة الخدمة السرية علموا بوجود تهديد قبل 10 دقائق من انطلاق فعاليات التجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري في ولاية ترانسلفانيا ومع ذلك سمحوا لترامب بالصعود للمنصة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء أمس الأربعاء، أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي استدعت مديرة وكالة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل للإدلاء بشهادتها علنا بشأن محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، تشكيل فريق عمل خاص داخل مجلس النواب للتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ودعا جونسون مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل، إلى الاستقالة عقب محاولة اغتيال ترامب.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت فتح تحقيق في تعامل وكالة الخدمة السرية في تأمين التجمع الذي شهد محاولة اغتيال ترامب.

وتعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مساء السبت الماضي، لمحاولة اغتيال في إطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى إصابته بشكل طفيف ومقتل شخصين بينهما منفذ الهجوم وإصابة آخرين.