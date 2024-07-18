بعد إصابته بكورونا.. بايدن للصحفيين: أنا بحالة جيدة

وكالات

قال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي، أن جو بايدن عانى اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية، أن بايدن أخبر الصحفيين بأنه بحالة جيدة.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكوفيد-19.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أوضح أن الرئيس بايدن سيعود إلى ديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه الرئاسية من هناك.

وأضاف البيان أن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، مؤكدًا أن بايدن قد تلقى لقاح كوفيد-19 والجرعة المعززة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.





