مقتل قيادي من "الجماعة الاسلامية" في غارة إسرائيلية على لبنان

بيروت - (د ب أ)

قتل القيادي في "الجماعة الإسلامية" محمد حامد جبارة من بلدة القرعون، جراء غارة إسرائيلية على بلدة غزة البقاعية في لبنان .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "مسيّرة معادية استهدفت صباح اليوم الخميس بصاروخ سيارة على طريق بلدة غزة، ما أدى إلى تمزيق هيكلها واستشهاد جبارة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.