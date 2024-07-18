بن غفير خلال اقتحام الأقصى: إعادة الأسرى يجب أن تتم فقط عبر الضغط العسكري على حماس

(وكالات)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يجب أن تتم فقط عبر مزيد من الضغط العسكري على حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاءت تصريحات الوزير اليميني المتطرف، خلال اقتحامه لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأضاف بن غفير، خلال اقتحامه لباحات الأقصى، أنه صعد إلى جبل الهيكل المزعوم من أجل إعادة الأسرى المحتجزين دون إبرام صفقة غير شرعية.

ويعارض بن غفير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي تعقد حاليا، قائلًا إنها تعني هزيمة إسرائيل والقبول بصفقة "غير شرعية" حد تعبيره.