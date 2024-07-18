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BBC

بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمنع المصلين من الدخول

10:34 ص الخميس 18 يوليو 2024

إيتمار بن غفير

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وكالات

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأشارت "وفا" إلى أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وتجول بالساحة الشرقية مع عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام بن غفير.

ويُعد هذا الاقتحام الثالث، الذي ينفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف لباحات المسجد الأقصى خلال أقل من عام.



إيتمار بن غفير المسجد الأقصى فلسطين
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