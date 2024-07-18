مسؤول ديمقراطي: بايدن سألنا إذا كنا نعتقد أن بإمكان نائبته الفوز في الانتخابات

وكالات

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر قال للرئيس جو بايدن يوم السبت إنه من الأفضل للبلاد وللحزب إذا انسحب من سباق الرئاسة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في الحزب الديمقراطي، قوله إن "بايدن سألنا إذا كنا نعتقد أن بإمكان كاميلا هاريس الفوز في الانتخابات"، موضحا أن الرئيس الأمريكي أصبح أكثر تقبلا لفكرة انسحابه من السباق الرئاسي.

وأفادت قناة شبكة "نيوز نيشن" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينسحب من السباق الرئاسي في الأيام المقبلة.