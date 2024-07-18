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BBC

محمد بن زايد يعلن 18 يوليو "يوم عهد الاتحاد" للإمارات

10:34 ص الخميس 18 يوليه 2024

محمد بن زايد

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أبوظبي - (د ب أ)

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، يتم خلالها الاحتفاء بتاريخ دولة الإمارات وخطوات تأسيس اتحاد الدولة.

وقال رئيس الإمارات في تدوينة على حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس: "في مثل هذا اليوم عام 1971، وقّع الوالد المؤسس (الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان) وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في الثاني ديسمبر".

وأضاف: "يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه، واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى (يوم عهد الاتحاد)، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".

محمد بن زايد الإمارات أبوظبي يوم عهد الاتحاد
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