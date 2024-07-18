إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في منطقة سول الكبرى

سول - (د ب ا)

صدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في أنحاء منطقة سول الأوسع وأجزاء من إقليمي جانجوون وساوث تشونجشينج بكوريا الجنوبية اليوم الخميس، بعدما هطلت كمية أمطار بلغت 75 ميليمترا في الساعة على منطقة جيونجي شمال البلاد خلال الليل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المناطق الشمالية بإقليم جيونجي المحيطة بسول كانت الأكثر تضررا، وتتضمن باجو بالقرب من الحدود بين الكوريتين، حيث هطلت كمية أمطار بلغت 1ر75 ميلميتر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقد أغلقت الأمطار الغزيرة جانبي طريق دونجبو السريع في سول، الذي يربط العاصمة بإقليم جيونجي.

كما رفعت هيئة الغابات الكورية من تحذيرها من الانهيارات الأرضية لأعلى مستوى وهو " خطير" بالنسبة لسول وأقاليم إنتشون وجيونجي وجانجوون، حيث نصحت المواطنين بإخلاء منازلهم سريعا لأماكن آمنة في حالة الطوارئ.