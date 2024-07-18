إلقاء القبض على شخص في فلوريدا بتهمة تهديد الرئيس بايدن



وكالات:



أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا، اليوم، إلقاء القبض على شخص بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه به تم احتجازه بعد أن تبين تورطه في تهديدات خطيرة موجهة للرئيس.



وأكدت الشرطة المحلية أن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، قد استخدم وسائل إلكترونية لإرسال التهديدات.

وأضافت السلطات أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة دوافع المتهم وتفاصيل أخرى عن الحادثة.

من جانبه، شدد البيت الأبيض على أن أي تهديدات موجهة للرئيس أو لأي مسؤول حكومي سيتم التعامل معها بجدية قصوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان أمن وسلامة جميع المسؤولين.