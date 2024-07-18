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BBC

إلقاء القبض على شخص في فلوريدا بتهمة تهديد الرئيس بايدن

02:35 ص الخميس 18 يوليه 2024

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وكالات:


أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا، اليوم، إلقاء القبض على شخص بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت مصادر مطلعة أن المشتبه به تم احتجازه بعد أن تبين تورطه في تهديدات خطيرة موجهة للرئيس.


وأكدت الشرطة المحلية أن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، قد استخدم وسائل إلكترونية لإرسال التهديدات.

وأضافت السلطات أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة دوافع المتهم وتفاصيل أخرى عن الحادثة.

من جانبه، شدد البيت الأبيض على أن أي تهديدات موجهة للرئيس أو لأي مسؤول حكومي سيتم التعامل معها بجدية قصوى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان أمن وسلامة جميع المسؤولين.

إلقاء القبض على شخص فلوريدا تهمة تهديد الرئيس بايدن
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