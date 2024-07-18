إعلان

BBC

الرئيس بايدن يعتذر عن عدم إلقاء خطاب في لاس فيجاس بسبب إصابته بكورونا

02:01 ص الخميس 18 يوليه 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات:

اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدم إلقاء خطاب كان مقررًا في لاس فيجاس، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 أثناء رحلة انتخابية إلى لاس فيجاس يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن أوضح رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة حقوق مدنية لاتينية، أن بايدن لن يتمكن من التحدث في حدث مقرر بسبب تشخيصه بالفيروس.

هذا ويأتي الإعلان في وقت حساس ضمن الحملة الانتخابية للرئيس بايدن، حيث سيواصل مهامه عن بُعد خلال فترة العزل الصحي.

الرئيس بايدن الرئيس بايدن يعتذر عن عدم إلقاء خطاب لاس فيجاس بسبب إصابته بكورونا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إلقاء القبض على شخص في فلوريدا بتهمة تهديد الرئيس بايدن

إعلان

إعلان

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19
تصل للحبس.. الحكومة تضع عقوبات صارمة على طمس اللوحات المعدنية
الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة بهذه المناطق.. غدا
عاجل| رسميا.. وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية الأحد المقبل