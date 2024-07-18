الرئيس بايدن يعتذر عن عدم إلقاء خطاب في لاس فيجاس بسبب إصابته بكورونا



وكالات:

اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدم إلقاء خطاب كان مقررًا في لاس فيجاس، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس بايدن ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 أثناء رحلة انتخابية إلى لاس فيجاس يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن نتيجة الاختبار الإيجابية للرئيس بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن أوضح رئيس منظمة UnidosUS، وهي منظمة حقوق مدنية لاتينية، أن بايدن لن يتمكن من التحدث في حدث مقرر بسبب تشخيصه بالفيروس.

هذا ويأتي الإعلان في وقت حساس ضمن الحملة الانتخابية للرئيس بايدن، حيث سيواصل مهامه عن بُعد خلال فترة العزل الصحي.