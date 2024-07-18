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BBC

تطورات جديدة في قضية الوثائق السرية الخاصة بترامب

01:48 ص الخميس 18 يوليه 2024

دونالد ترامب

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وكالات:
في تطور جديد في قضية الوثائق السرية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قدم المحقق الخاص في القضية طلبًا للمحكمة لاستئناف القضية بعد إسقاطها في وقت سابق وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل. هذا القرار يأتي بعد مراجعة جديدة للملفات والأدلة المرتبطة بالقضية.

وفي سياق متصل، صرح المدعي العام للمقاطعة التي شهدت محاولة اغتيال ترامب بأن جهاز "الخدمة السرية" يفتقر إلى العدد الكافي من العناصر البشرية لتأمين المباني المحيطة بساحة التجمع الانتخابي.

وأكد أن هذا النقص في التأمين قد يكون له تداعيات خطيرة على سلامة الشخصيات العامة والحاضرين في الفعاليات الانتخابية.

كما كشف جهاز "الخدمة السرية" أنه كان على علم بوجود تهديد قبل 10 دقائق من وقوع الحادث، ومع ذلك، سُمح لترامب بالصعود إلى المنصة، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة ومدى فعالية التدابير الوقائية في مثل هذه الحالات.

تظل هذه التطورات محل متابعة دقيقة من قبل الجهات الأمنية والقضائية، حيث تسعى للوصول إلى الحقيقة وضمان العدالة.

دونالد ترامب طورات جديدة ضية الوثائق السرية
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