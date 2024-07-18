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BBC

البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19

01:44 ص الخميس 18 يوليه 2024

الرئيس الأميركي جو بايدن

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وكالات:


أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد-19.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أوضح أن الرئيس بايدن سيعود إلى ديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه الرئاسية من هناك.

وأضاف البيان أن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، مؤكدًا أن بايدن قد تلقى لقاح كوفيد-19 والجرعة المعززة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل..

هذا ويأتي الإعلان وسط جهود مستمرة لمكافحة تفشي الفيروس وضمان سلامة القادة والمسؤولين الحكوميين.

الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض إصابة الرئيس بايدن كوفيد-19
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البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19
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