البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19



وكالات:



أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بكوفيد-19.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أوضح أن الرئيس بايدن سيعود إلى ديلاوير حيث سيقوم بالعزل الذاتي ومواصلة أداء مهامه الرئاسية من هناك.

وأضاف البيان أن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، مؤكدًا أن بايدن قد تلقى لقاح كوفيد-19 والجرعة المعززة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل..

هذا ويأتي الإعلان وسط جهود مستمرة لمكافحة تفشي الفيروس وضمان سلامة القادة والمسؤولين الحكوميين.